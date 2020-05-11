В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп младенца





Находку совершили местные жители у берега реки Атлян днем 7 мая. Отмечается, что труп мог пролежать у воды несколько дней, о чем свидетельствуют характерные изменения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят поиски женщины, родившей ребенка. Также выясняется, было ли это мертворождение, или младенец был жив.Труп новорожденного был направлен на судебно-медицинскую экспертизу.