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В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп младенца

В Челябинской области на берегу реки найден труп младенца. Следственный комитет проводит проверку в связи со смертью ребенка.
В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп младенца

Находку совершили местные жители у берега реки Атлян днем 7 мая. Отмечается, что труп мог пролежать у воды несколько дней, о чем свидетельствуют характерные изменения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят поиски женщины, родившей ребенка. Также выясняется, было ли это мертворождение, или младенец был жив.

Труп новорожденного был направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:59

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