Филипп Киркоров опубликовал в Сети архивный снимок с внуками Примадонны

10 мая Дени Байсаров отметил свой 22-й день рождения. 53-летний Филипп Киркоров в первых рядах поздравил сына певицы Кристины Орбакайте с персональным праздником. На опубликованном фото в Stories Instagram бывший муж Примадонны отечественной эстрады позирует с детьми её дочери, он держит маленького Дени на руках. В то время Никита Пресняков носил длинную чёлку и был рыжим, в отличие от младшего брата-блондина.Развод со звездой отечественного шоу-бизнеса не помешал поп-королю сохранить дружескую связь с семьёй Аллы Пугачевой: он поддерживает тёплые отношения с падчерицей, более того, является частым гостем в подмосковном особняке звёздной семьи. Нынешний муж Аллы Борисовны шоумен Максим Галкин не только не против «дружбы домами», но и относится к экс-возлюбленному своей супруги как к родственнику.Кристина Орбакайте трогательно поздравила сына с днём рождения, который живёт в Лондоне и по причине пандемии COVID-19 не смог увидеть семью. В отличие от старшего брата Никиты Преснякова Дени Байсаров мало интересуется вокалом, он отдает предпочтение учебе, а не развлечениям, успев к 22 годам закончить элитное учебное заведение в столице Великобритании.