АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Филипп Киркоров опубликовал в Сети архивный снимок с внуками Примадонны

Филипп Киркоров разместил в Сети архивный снимок с внуками Примадонны Никитой и Дени: старший — рыжий, а младший — блондин. Публикацию памятного фото поп-король приурочил ко дню рождения наследника Руслана Байсарова.
Филипп Киркоров опубликовал в Сети архивный снимок с внуками Примадонны

10 мая Дени Байсаров отметил свой 22-й день рождения. 53-летний Филипп Киркоров в первых рядах поздравил сына певицы Кристины Орбакайте с персональным праздником. На опубликованном фото в Stories Instagram бывший муж Примадонны отечественной эстрады позирует с детьми её дочери, он держит маленького Дени на руках. В то время Никита Пресняков носил длинную чёлку и был рыжим, в отличие от младшего брата-блондина.

Развод со звездой отечественного шоу-бизнеса не помешал поп-королю сохранить дружескую связь с семьёй Аллы Пугачевой: он поддерживает тёплые отношения с падчерицей, более того, является частым гостем в подмосковном особняке звёздной семьи. Нынешний муж Аллы Борисовны шоумен Максим Галкин не только не против «дружбы домами», но и относится к экс-возлюбленному своей супруги как к родственнику.

Кристина Орбакайте трогательно поздравила сына с днём рождения, который живёт в Лондоне и по причине пандемии COVID-19 не смог увидеть семью. В отличие от старшего брата Никиты Преснякова Дени Байсаров мало интересуется вокалом, он отдает предпочтение учебе, а не развлечениям, успев к 22 годам закончить элитное учебное заведение в столице Великобритании.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп…
В России создали новую сверхпрочную сталь для…
Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой…
Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести…
В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон…
Православные отмечают Максимов день: Традиции праздника, что нельзя делать в эту…
PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным…
Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила…
Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых…
Боярский и Резников исполнили песню…
Специалисты составили рейтинг иномарок с пробегом за первый квартал 2020…
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей…
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на…
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях…
В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных…
В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько…
Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за…
Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и…
Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном…
В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную…
Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с…
Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в…
Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет…
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет…
В Красноярске за 20 млн рублей продают…
Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней…
В России прошли испытания новой гиперзвуковой…
Просмотреть все новости