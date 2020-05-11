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Во Вьетнаме заявили о превосходстве F-35 над российским ПВО С-400

Во Вьетнаме СМИ сообщили о необходимости для С-400 проявлять осторожность в противостоянии истребителям F-35. Отмечается, что американские военные могут обойти российские средства ПВО.
Во Вьетнаме заявили о превосходстве F-35 над российским ПВО С-400

Журналисты издания «Dat Viet» отмечают, что военные РФ имели достаточное количество времени для демонстрации своей способности выявить истребители F-35, пока те пребывали в области обнаружения системы ПВО. Из этого был сделан вывод, что самолёт США может создать угрозу для С-400 «Триумф».

В материале сообщается, что в соответствии с данными некоего американского военного источника, F-35 продолжает действовать поблизости от САР, невзирая на присутствие в этой области комплексов С-400. После появления сообщений от КНР и РФ о захвате истребителя на дистанции, характерной для самолётов 4 поколения, в США заявили, что это было намеренное действие для сокрытия реальных возможностей самолёта-невидимки.

Подчеркивается, что во время совершения рабочих полётов F-35 несёт на борту аппаратуру, которая повышает их заметность на радарах. Таким образом истребитель 5-го поколения не имеет заметных отличий от военной техники 4-го поколения. При этом в вопросах боевых действий и движения на низкой высоте ситуация складывается совершенно иначе. Ведение ударов по территории САР не получило никакой ответной реакции от сирийских либо российских ПВО. Ранее Вьетнам рассматривали как одного из потенциальных покупателей С-400, но впоследствии страна отказалась от покупки. Не исключено, что власти этой страны испытывают сомнения в возможностях российских ПВО.

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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:08

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