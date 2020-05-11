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Эксперты назвали наиболее продаваемые авто в мире по итогам 2019 года

Международные эксперты составили список наиболее продаваемых моделей авто в мире по результатам 2019 года. Некоторые машины из этого рейтинга не попали на рынок России.
Эксперты назвали наиболее продаваемые авто в мире по итогам 2019 года

Toyota Corolla подтвердила мировое лидерство, разойдясь в количестве 1 482 932 экземпляров. Автомобиль стал самым продаваемым в Китае и оказался единственным, охватившим все пять континентов. Эксперты предположили, что линейка вскоре достигнет 50 млн продаж в сумме с момента запуска в 1966 году. Ford F Series отстал от победителя на 400 тыс. проданных единиц. Однако модель смогла занять вторую позицию, несмотря на падение продаж на 1,7%. Уже третий год подряд эта машина продается в количестве свыше миллиона экземпляров. Toyota RAV4 не смогла добиться миллиона проданных авто, а решающим моментом в этом эксперты назвали отложенный запуск новой генерации на китайском рынке, который считается ключевым.

В пятерку лидеров вошли Honda CR-V и Honda Civic. Эксперты зафиксировали падение продаж моделей по сравнению с предыдущим годом в размере 16 тыс. экземпляров. В список наиболее продаваемых вошли также Volkswagen Tiguan, Ram Pick-up, Toyota Camry, Volkswagen Golf и Chevrolet Silverado.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:25

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