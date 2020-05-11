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Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести ребенка

Ольга Бузова получила от Влада Кадони заманчивое предложение. Оказалось, экстрасенс хочет завести с певицей общего ребенка.
Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести ребенка

В эфире одной из передач ведущий «Дома-2» рассуждал на тему отношений и подумал о том, что у всех звезд реалити-шоу или есть дети, или в скором времени должны появиться. Однако в настоящее время завести ребенка не успели только Ольга Бузова и Влад Кадони, в связи с чем он увидел в этом знак судьбы и решил, что им с телеведущей нужно стать родителями общего наследника. Судя по всему, знаменитость обладает не только экстрасенсорными способностями. Также он умеет делать стратегически правильные деловые предложения. Как считает Кадони, спешить с данным решением не стоит, так как лучше дождаться, пока они с артисткой достигнут 40-летнего возраста. Если до того времени коллеги не устроят личную жизнь с другими людьми, им следует завести ребенка, о чем заявил шоумен.

По мнению Кадони, у них с исполнительницей будет уникальный малыш, который от матери получит красоту, а от отца – ум. Как отметил ведущий, если выйдет наоборот, то ребенок вырастет «несчастным человеком». Вот только Бузова не приняла предложение бывшего участника телестройки. Она напомнила ему, что уже счастлива в отношениях с Давидом Манукяном.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:46

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