Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести ребенка





В эфире одной из передач ведущий «Дома-2» рассуждал на тему отношений и подумал о том, что у всех звезд реалити-шоу или есть дети, или в скором времени должны появиться. Однако в настоящее время завести ребенка не успели только Ольга Бузова и Влад Кадони, в связи с чем он увидел в этом знак судьбы и решил, что им с телеведущей нужно стать родителями общего наследника. Судя по всему, знаменитость обладает не только экстрасенсорными способностями. Также он умеет делать стратегически правильные деловые предложения. Как считает Кадони, спешить с данным решением не стоит, так как лучше дождаться, пока они с артисткой достигнут 40-летнего возраста. Если до того времени коллеги не устроят личную жизнь с другими людьми, им следует завести ребенка, о чем заявил шоумен.По мнению Кадони, у них с исполнительницей будет уникальный малыш, который от матери получит красоту, а от отца – ум. Как отметил ведущий, если выйдет наоборот, то ребенок вырастет «несчастным человеком». Вот только Бузова не приняла предложение бывшего участника телестройки. Она напомнила ему, что уже счастлива в отношениях с Давидом Манукяном.