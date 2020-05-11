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В России создали новую сверхпрочную сталь для бронемашин

Отечественная компания «Северсталь» создала новую сверхпрочную сталь, которая найдет применение в оборонном секторе России. Укрепленные пластины будут использоваться во время производства перспективных бронемашин.
В России создали новую сверхпрочную сталь для бронемашин

В пресс-службе предприятия «Северсталь» рассказали, что их новейшие разработки могут заинтересовать военное руководство страны. Речь идет о марках стали 500-го и 550-го классов, которые предоставляют высокую защиту при небольшом весе. При определенных углах обстрела легкая бронетехника с этими материалами способна выдержать прямое попадание от снайперской винтовки Драгунова. Представители компании говорят, что в целом их продукт обеспечивает 5-й класс защиты.

Успешные испытания также показали, что сталь можно использовать при производстве пулерассеивающих изделий. В компании заверили, что инновационные марки стали начнут применять не только для выпуска бронетранспортеров и легких бронемашин, но и гражданского транспорта. На данный момент пластины находятся на этапе постановки на учет для дальнейшей эксплуатации. В Минобороны пока не проинформировали, какие модели военной техники могут получить подобное покрытие.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:58

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