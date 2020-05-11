Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно покупать товары онлайн





Из-за угрозы распространения коронавируса магазины, которые не реализуют товары первой необходимости, закрыли. Поэтому большинство продаж сейчас осуществляется онлайн. В Роспотребнадзоре посоветовали быть покупателям острожными, если продавец предлагает только наложенный платеж. Содержимое посылки можно будет посмотреть только в отделении почты, а расходы за пересылку лягут на клиента. Кроме этого, существует риск, что за возвращаемый товар могут не вернуть деньги.Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не переводить средства на карты физлиц, а также посмотреть, есть ли на сайте реквизиты и адрес продавца. В ведомстве напомнили, что покупатель, который приобретает товар в Сети, имеет право отказаться от своего заказа на любом этапе его передачи, а возврат предусмотрен в течение недели. Если покупка осуществляется через сайт-агрегатор, владельцу можно предъявить претензию, если предоставлена неверная информация о товаре или он доставлен не в оговоренные сроки.