АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно покупать товары онлайн

Представители Роспотребнадзора сообщили о том, что во время карантина резко возросло количество онлайн-покупок. В ведомстве дали рекомендации, как безопасно приобретать необходимые повседневные товары, чтобы не попасться мошенникам.
Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно покупать товары онлайн

Из-за угрозы распространения коронавируса магазины, которые не реализуют товары первой необходимости, закрыли. Поэтому большинство продаж сейчас осуществляется онлайн. В Роспотребнадзоре посоветовали быть покупателям острожными, если продавец предлагает только наложенный платеж. Содержимое посылки можно будет посмотреть только в отделении почты, а расходы за пересылку лягут на клиента. Кроме этого, существует риск, что за возвращаемый товар могут не вернуть деньги.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не переводить средства на карты физлиц, а также посмотреть, есть ли на сайте реквизиты и адрес продавца. В ведомстве напомнили, что покупатель, который приобретает товар в Сети, имеет право отказаться от своего заказа на любом этапе его передачи, а возврат предусмотрен в течение недели. Если покупка осуществляется через сайт-агрегатор, владельцу можно предъявить претензию, если предоставлена неверная информация о товаре или он доставлен не в оговоренные сроки.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп…
В России создали новую сверхпрочную сталь для…
Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой…
Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести…
В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон…
Православные отмечают Максимов день: Традиции праздника, что нельзя делать в эту…
PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным…
Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила…
Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых…
Боярский и Резников исполнили песню…
Специалисты составили рейтинг иномарок с пробегом за первый квартал 2020…
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей…
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на…
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях…
В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных…
В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько…
Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за…
Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и…
Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном…
В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную…
Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с…
Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в…
Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет…
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет…
В Красноярске за 20 млн рублей продают…
Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней…
В России прошли испытания новой гиперзвуковой…
Просмотреть все новости