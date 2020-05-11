Православные отмечают Максимов день: Традиции праздника, что нельзя делать в эту дату





В указанную дату православная церковь вспоминает мучеников Даду, Максима и Квинтилиана, которые лишились своих жизней за веру в Христа в 286 году. Покровителем этого дня в народе называют Максима-Березосока, а предки считали этот период самым благоприятным для сбора березового сока. Его считали целительным, поэтому поили им больных. Православные христиане верили, что этот напиток подарит красоту и здоровье, а также продлит молодость. Его могли не только принимать в пищу, но и умываться и делать примочки. В Максимов день ссоры с близкими и ругань считались плохими знаками.В этот день запрещено рубить или ломать березовые ветки, нежелательным считается впустую тратить воду. Предки в указанную дату не прокалывали детям уши, чтобы ребенок не оглох. Чтобы отвести болезни от детей, их также не стригли и не обрезали ногти. Если женщина носила серьги, то 11 мая она их не снимала, чтобы не навлечь болезни на свою систему слуха.