Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников





Как видно на кадрах, знаменитость заказала необходимые для блюда ингредиенты и инструменты. Юлия Барановская решила порадовать своих родных деликатесами японской кухни. В процессе готовки она сказала, что готова освоить еще одну профессию. Тем не менее подписчики больше обратили внимание на бинты вокруг лица кумира. На голове у нее находилась повязка-бандаж, однако экс-супруга Андрея Аршавина не объяснила, зачем она ей нужна. По этой причине поклонники стали высказывать свои предположения по поводу данной ситуации. Одни писали, что у звезды ТВ болит зуб, другие заподозрили ее в пластике.Повязка-бандаж применяется для коррекции овала лица, оказывая давление на кожу возле щек и глаз, и улучшая ее структуру. Она снимает отек, сжигает жир. В большинстве случаев «аксессуар» используют в омолаживающих целях, но иногда — для восстановления лица после пластической операции.