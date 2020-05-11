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Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников

Поклонники Юлии Барановской встревожились после того, как увидели ее с перебинтованной головой. Телеведущая разместила в Stories в Instagram фрагменты приготовления роллов, в чем ей помогали дети.
Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников

Как видно на кадрах, знаменитость заказала необходимые для блюда ингредиенты и инструменты. Юлия Барановская решила порадовать своих родных деликатесами японской кухни. В процессе готовки она сказала, что готова освоить еще одну профессию. Тем не менее подписчики больше обратили внимание на бинты вокруг лица кумира. На голове у нее находилась повязка-бандаж, однако экс-супруга Андрея Аршавина не объяснила, зачем она ей нужна. По этой причине поклонники стали высказывать свои предположения по поводу данной ситуации. Одни писали, что у звезды ТВ болит зуб, другие заподозрили ее в пластике.

Повязка-бандаж применяется для коррекции овала лица, оказывая давление на кожу возле щек и глаз, и улучшая ее структуру. Она снимает отек, сжигает жир. В большинстве случаев «аксессуар» используют в омолаживающих целях, но иногда — для восстановления лица после пластической операции.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:23

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