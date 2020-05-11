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Боярский и Резников исполнили песню «Динозаврики»

Боярский и Резников на видео исполнили песню «Динозаврики». Депутат Госдумы и сын народного артиста во время самоизоляции сделали необычное видео с композицией, исполненной их знаменитыми родителями.
Боярский и Резников исполнили песню «Динозаврики»

Запись оригинальной песни «Динозаврики» состоялась 34 года назад. Теперь Сергей Боярский разместил на своей странице в Instagram современное исполнение. В комментарии указывается, что 9 мая Виктор Резников мог отметить 68 лет. Боярский вспомнил его как доброго и талантливого человека, которого многие помнят и любят за созданные песни.

«Спели плохо, но могли и хуже», — иронично отметил он в комментарии к посту.


По словам сына актёра, 34 года назад ему было всего 6 лет, но вместе с Андреем Резниковым и их отцами они участвовали в записи песни «Динозаврики». Последняя стала хитом и долгое время оставалась на слуху. Дети артистов часто вспоминали её во время игр и обучения в школе.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:16

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