В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон 23:9
Тенденции на современном рынке смартфонов говорят о том, что форматы экранов со временем увеличиваются. Поэтому в Сети решили показать рендеры дисплеев с соотношением сторон 23:9.
Специалисты говорят, что большинство смартфонов лишь недавно перешли с формата 16:9 на 18:9, поэтому даже соотношение сторон 21:9 кажется для многих пользователей необычным. При этом, если раньше производитель акцентировал внимание на размере дисплеев, то теперь никто уже и не вспоминает об этом. Художники все же захотели понять, какой дизайн получило бы устройство с форматом 23:9. Инсайдер Ice Universe предоставил собственное видение таких гаджетов.
Юзеры отмечали, что телефон кажется неестественно вытянутым и станет востребованным лишь для очень узкого сегмента рынка. Необходимость создания таких панелей также поддается сомнению ввиду малого количества видео-контента с этим форматом. Известно, что на текущий момент есть лишь одна модель с подобным дисплеем: Xiaomi Qin 2 и его улучшенная версия AI Assistant Pro 64G. Его экран имеет соотношение сторон 22,5:9, что пока является своеобразным рекордом.
Специалисты говорят, что большинство смартфонов лишь недавно перешли с формата 16:9 на 18:9, поэтому даже соотношение сторон 21:9 кажется для многих пользователей необычным. При этом, если раньше производитель акцентировал внимание на размере дисплеев, то теперь никто уже и не вспоминает об этом. Художники все же захотели понять, какой дизайн получило бы устройство с форматом 23:9. Инсайдер Ice Universe предоставил собственное видение таких гаджетов.
Юзеры отмечали, что телефон кажется неестественно вытянутым и станет востребованным лишь для очень узкого сегмента рынка. Необходимость создания таких панелей также поддается сомнению ввиду малого количества видео-контента с этим форматом. Известно, что на текущий момент есть лишь одна модель с подобным дисплеем: Xiaomi Qin 2 и его улучшенная версия AI Assistant Pro 64G. Его экран имеет соотношение сторон 22,5:9, что пока является своеобразным рекордом.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:41