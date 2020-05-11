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В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон 23:9

Тенденции на современном рынке смартфонов говорят о том, что форматы экранов со временем увеличиваются. Поэтому в Сети решили показать рендеры дисплеев с соотношением сторон 23:9.

Специалисты говорят, что большинство смартфонов лишь недавно перешли с формата 16:9 на 18:9, поэтому даже соотношение сторон 21:9 кажется для многих пользователей необычным. При этом, если раньше производитель акцентировал внимание на размере дисплеев, то теперь никто уже и не вспоминает об этом. Художники все же захотели понять, какой дизайн получило бы устройство с форматом 23:9. Инсайдер Ice Universe предоставил собственное видение таких гаджетов.

Юзеры отмечали, что телефон кажется неестественно вытянутым и станет востребованным лишь для очень узкого сегмента рынка. Необходимость создания таких панелей также поддается сомнению ввиду малого количества видео-контента с этим форматом. Известно, что на текущий момент есть лишь одна модель с подобным дисплеем: Xiaomi Qin 2 и его улучшенная версия AI Assistant Pro 64G. Его экран имеет соотношение сторон 22,5:9, что пока является своеобразным рекордом.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:41

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