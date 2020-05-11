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Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
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Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних условиях

Финские ученые представили инновационное антибактериальное средство для обеспечения гигиены ротовой полости в домашних условиях на профессиональном уровне. Результаты нового исследования сотрудники Университета Аалто и Хельсинкского университета представили в журнале PLOS ONE.

В связи с распространением коронавируса в США стоматологические процедуры оказались ограничены, что рекомендовало американское ведомство ADA. Однако ученые настаивают на важности ухода за зубами ради профилактики заболеваний. В CED призвали государства принять меры для защиты населения. Финские ученые изучили новый антибактериальный раствор для обеспечения чистоты полости рта, как дополнение к возможностям стоматолога. Ученые не отрицают, что механическая чистка является одним из наиболее эффективных методов, но в некоторых случаях ее недостаточно. Эксперты искали новые подходы, исключая использование антибиотиков. Новое исследование показало действенность фотодинамической терапии двойного света против биопленки Streptococcus mutans.

Стоматологи напомнили, что хорошая гигиена полости рта предотвращает некоторые вирусные инфекции, а некоторые отчеты сообщают о снижении риска вторичной пневмонии у госпитализированных пациентов. Исследовательская группа разрабатывает новое медицинское устройство, чтобы подготовить этот метод для домашнего использования.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:06

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