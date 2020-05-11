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PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным ассистентом

В базе данных американского ведомства, которое занимается регистрацией патентов и товарных знаков, появились сведения о внутриигровом виртуальном ассистенте для PlayStation 5. Цифровая разработка Sony будет давать геймерам подсказки для того, чтобы пройти трудные моменты в игре.
PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным ассистентом

Кроме этого, ассистент озвучит, сколько времени осталось для прохождения определенного этапа или уровня. В Сети появился снимок, на котором показан телевизор с подключенной консолью PlayStation 4. У игрока спрашивают, готов ли он потратить 45 минут для прохождения этой игры или хочет переключиться на версию, где понадобится намного меньше времени. Другое изображение демонстрирует, что виртуальный ассистент от Sony будет давать подсказки игрокам, например, при выборе стратегии или вида оружия.

Разработчик рассказал о технических характеристиках будущей консоли в марте, однако о новом функционале не сообщил. В патентной заявке нет конкретных данных о том, что виртуальный помощник предназначен для PlayStation 5. Однако эксперты убеждены, что речь идет именно об ожидаемой новинке.

Согласно информации ресурса Techradar.com, внутриигровой ассистент может представлять собой часть помощника самого девайса. Ранее сообщалось, что у него будут схожие характеристики с Siri и Alexa от компаний Apple и Amazon соответственно.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:29

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