Специалисты составили рейтинг иномарок с пробегом за первый квартал 2020 года





Сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают, что в период с января по март 2020 года жители РФ купили более 891,4 тысяч подержанных моделей от иностранных брендов. Подобные показатели свидетельствуют о росте продаж на 8% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Наиболее востребованной линейкой оказался Ford Focus: его перепродажи составили 28,4 тысяч экземпляров, что на 2% больше, чем в прошлом году. На второе место эксперты поставили Hyundai Solaris, который на «вторичке» разошелся тиражом в 24,9 тысяч единиц. Тройку лидеров закрывает KIA Rio с результатом в 24,4 тысячи машин.В рейтинге также значились Toyota Corolla (23 тысячи), Toyota Camry (18,4 тысячи), Renault Logan (18 тысяч), Chevrolet Niva (17,5 тысячи), Volkswagen Polo (14,8 тысячи), Opel Astra (13,1 тысячи) и Skoda Octavia (12,9 тысячи). Большинство из перечисленных марок испытали рост в темпах реализации, кроме Chevrolet Niva, продажи которого снизились на 0,3%. Специалисты отметили, что доля иностранных автомобилей в сегменте подержанных транспортных средств составляет 74%.