Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей пенсии

Благодаря дополнительной компенсации жителям столичного региона платят еще по 30 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на приличную пенсию, в режиме социального дистанцирования Юрий Стоянов не отдыхает. Для знаменитости праздник – всегда оставаться востребованным. Сейчас актер живет на даче вместе со своей супругой и дочерью Юлией. В этом году она оканчивает школу, поэтому готовится к экзаменам, хотя непонятно, как школьники будут их сдавать в условиях карантина из-за пандемии COVID-19.Полтора месяца назад шоумен запустил в интернете мини-сериал под названием «Стоянов в изоляции». При этом идея снять проект появилась у звезды «Городка», когда он обнаружил на чердаке парики, используемые для съёмок популярной передачи. Артист записывает серии фильма в доме, бане и на приусадебном участке.