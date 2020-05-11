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Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей пенсии

Юрий Стоянов назвал журналистам размер своей солидной пенсии. Выяснилось, он получает 60 тысяч рублей за счет надбавки за звание «Народного артиста России».
Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей пенсии

Благодаря дополнительной компенсации жителям столичного региона платят еще по 30 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на приличную пенсию, в режиме социального дистанцирования Юрий Стоянов не отдыхает. Для знаменитости праздник – всегда оставаться востребованным. Сейчас актер живет на даче вместе со своей супругой и дочерью Юлией. В этом году она оканчивает школу, поэтому готовится к экзаменам, хотя непонятно, как школьники будут их сдавать в условиях карантина из-за пандемии COVID-19.

Полтора месяца назад шоумен запустил в интернете мини-сериал под названием «Стоянов в изоляции». При этом идея снять проект появилась у звезды «Городка», когда он обнаружил на чердаке парики, используемые для съёмок популярной передачи. Артист записывает серии фильма в доме, бане и на приусадебном участке.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:04

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