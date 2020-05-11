Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой обстановки





Для составления своего прогноза исследователи из Сингапура построили SIR-модель, охватывающую данные 131 страны. Данная математическая программа описала распространение вируса, динамику восприимчивости к недугу, а также число инфицированных и выздоровевших. В выводах от 6 мая предполагалось, что в России вспышка подойдет к концу до 17 августа, а затем сроки были сдвинуты на 24 августа. Уже 7 мая ученые пришли к выводу, что пандемия в стране закончится 8 сентября. В связи с быстро меняющейся обстановкой в странах эксперты признали свою модель неэффективной, а предыдущие прогнозы – недействительными.Ученые отметили, что целью любого прогноза является точность, но в условиях большой неопределенности этого добиться сложно, а неверные данные могут ввести в заблуждение.