АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой обстановки

Сингапурские ученые отказались от собственных прогнозов, связанных с завершением пандемии коронавируса, причиной чему послужила изменчивая обстановка в мире. Сотрудники SUTD удалили все данные с сайта по недавнему исследованию обстановки в 131 стране.

Для составления своего прогноза исследователи из Сингапура построили SIR-модель, охватывающую данные 131 страны. Данная математическая программа описала распространение вируса, динамику восприимчивости к недугу, а также число инфицированных и выздоровевших. В выводах от 6 мая предполагалось, что в России вспышка подойдет к концу до 17 августа, а затем сроки были сдвинуты на 24 августа. Уже 7 мая ученые пришли к выводу, что пандемия в стране закончится 8 сентября. В связи с быстро меняющейся обстановкой в странах эксперты признали свою модель неэффективной, а предыдущие прогнозы – недействительными.

Ученые отметили, что целью любого прогноза является точность, но в условиях большой неопределенности этого добиться сложно, а неверные данные могут ввести в заблуждение.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп…
В России создали новую сверхпрочную сталь для…
Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой…
Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести…
В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон…
Православные отмечают Максимов день: Традиции праздника, что нельзя делать в эту…
PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным…
Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила…
Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых…
Боярский и Резников исполнили песню…
Специалисты составили рейтинг иномарок с пробегом за первый квартал 2020…
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей…
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на…
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях…
В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных…
В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько…
Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за…
Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и…
Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном…
В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную…
Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с…
Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в…
Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет…
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет…
В Красноярске за 20 млн рублей продают…
Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней…
В России прошли испытания новой гиперзвуковой…
Просмотреть все новости