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Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых симптомах

Врач из Калмыкии перенес тяжелую форму заболевания COVID-19, после чего рассказал о симптомах, которые проявились у него первыми. Отмечается, что изначально он столкнулся с проблемой потери вкуса и обоняния.
Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых симптомах

Соответствующие признаки заражения коронавирусом были обнаружены им на пятый день с момента информирования о болезни коллеги. Врач отметил, что взяв в руки шампунь, не смог ощутить его запах. Это же касалось любой еды. Отличить на вкус острое и сладкое специалисту также не удавалось, поэтому он сразу заподозрил поражение коронавирусом. Очередными выявленными симптомами, которые медик нашёл у себя, оказались быстрое увеличение температуры тела, а также признаки очаговой пневмонии на снимке лёгких.

Во время общения с журналистами «Российской газеты» врач сообщил, что столкнулся с лихорадкой, а также неделю пребывал в критическом состоянии. За это время его температура достигала 39,9 градуса, а снизить её ничем не удавалось. Ломота в теле, по словам медика, сопровождалась чувством боли в костях. Он признался, что ситуация соответствовала информации, полученной во время специальных семинаров. При относительно незаметных симптомах болезнь развивалась весьма быстро, а после этого тяжело протекала в процессе борьбы организма с инфекцией.

Врач отметил, что тесты уже демонстрируют отрицательный результат в отношении заражения коронавирусом, однако ему всё равно приходится лечиться от пневмонии. После выздоровления медик намерен возвратиться к профессиональной деятельности в обсерваторе. Он отметил высокую значимость соблюдения процессов самоизоляции, отказа от встречи с гостями, а также соблюдения карантинных мер с использованием СИЗ.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:19

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