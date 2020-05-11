Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых симптомах





Соответствующие признаки заражения коронавирусом были обнаружены им на пятый день с момента информирования о болезни коллеги. Врач отметил, что взяв в руки шампунь, не смог ощутить его запах. Это же касалось любой еды. Отличить на вкус острое и сладкое специалисту также не удавалось, поэтому он сразу заподозрил поражение коронавирусом. Очередными выявленными симптомами, которые медик нашёл у себя, оказались быстрое увеличение температуры тела, а также признаки очаговой пневмонии на снимке лёгких.Во время общения с журналистами «Российской газеты» врач сообщил, что столкнулся с лихорадкой, а также неделю пребывал в критическом состоянии. За это время его температура достигала 39,9 градуса, а снизить её ничем не удавалось. Ломота в теле, по словам медика, сопровождалась чувством боли в костях. Он признался, что ситуация соответствовала информации, полученной во время специальных семинаров. При относительно незаметных симптомах болезнь развивалась весьма быстро, а после этого тяжело протекала в процессе борьбы организма с инфекцией.Врач отметил, что тесты уже демонстрируют отрицательный результат в отношении заражения коронавирусом, однако ему всё равно приходится лечиться от пневмонии. После выздоровления медик намерен возвратиться к профессиональной деятельности в обсерваторе. Он отметил высокую значимость соблюдения процессов самоизоляции, отказа от встречи с гостями, а также соблюдения карантинных мер с использованием СИЗ.