Apple iPhone 12 Flip впервые показали на видео
Представители компании Apple ранее сообщали, что официальная презентация iPhone 12 Flip состоится в сентябре. Теперь гибкий смартфон впервые показали на видео.
Многие поклонники продукции Apple удивились концептуальным кадрам iPhone 12 Flip. Впоследствии оказалось, что видеоролик на YouTube-канале #iOS beta news презентовал неофициальный дизайн складного смартфона. За последние несколько лет инсайдерам удалось найти несколько патентов, зарегистрированных производителем, которые подтверждают, что Apple работает над новой линейкой. Речь идет о трех или четыре моделях, которые появятся на рынке в начале осени.
Эксперты считают, что форм-фактор будущих гаджетов будет напоминать не Motorola Razr, а Samsung Galaxy Fold. Известно, что поставки Galaxy Z Flip поднялись с 147 до 230 тысяч экземпляров за первый квартал 2020 года. Подобные объемы продаж впечатляют, учитывая ценник в 1380 долларов США. Успех гибких устройств не прошел мимо внимания Apple, которая должна представить первый складной iPhone как можно скорее, чтобы стать достойным конкурентом для южнокорейских фирм.
Многие поклонники продукции Apple удивились концептуальным кадрам iPhone 12 Flip. Впоследствии оказалось, что видеоролик на YouTube-канале #iOS beta news презентовал неофициальный дизайн складного смартфона. За последние несколько лет инсайдерам удалось найти несколько патентов, зарегистрированных производителем, которые подтверждают, что Apple работает над новой линейкой. Речь идет о трех или четыре моделях, которые появятся на рынке в начале осени.
Эксперты считают, что форм-фактор будущих гаджетов будет напоминать не Motorola Razr, а Samsung Galaxy Fold. Известно, что поставки Galaxy Z Flip поднялись с 147 до 230 тысяч экземпляров за первый квартал 2020 года. Подобные объемы продаж впечатляют, учитывая ценник в 1380 долларов США. Успех гибких устройств не прошел мимо внимания Apple, которая должна представить первый складной iPhone как можно скорее, чтобы стать достойным конкурентом для южнокорейских фирм.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:58