Apple iPhone 12 Flip впервые показали на видео





Многие поклонники продукции Apple удивились концептуальным кадрам iPhone 12 Flip. Впоследствии оказалось, что видеоролик на YouTube-канале #iOS beta news презентовал неофициальный дизайн складного смартфона. За последние несколько лет инсайдерам удалось найти несколько патентов, зарегистрированных производителем, которые подтверждают, что Apple работает над новой линейкой. Речь идет о трех или четыре моделях, которые появятся на рынке в начале осени.Эксперты считают, что форм-фактор будущих гаджетов будет напоминать не Motorola Razr, а Samsung Galaxy Fold. Известно, что поставки Galaxy Z Flip поднялись с 147 до 230 тысяч экземпляров за первый квартал 2020 года. Подобные объемы продаж впечатляют, учитывая ценник в 1380 долларов США. Успех гибких устройств не прошел мимо внимания Apple, которая должна представить первый складной iPhone как можно скорее, чтобы стать достойным конкурентом для южнокорейских фирм.