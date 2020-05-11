АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Apple iPhone 12 Flip впервые показали на видео

Представители компании Apple ранее сообщали, что официальная презентация iPhone 12 Flip состоится в сентябре. Теперь гибкий смартфон впервые показали на видео.

Многие поклонники продукции Apple удивились концептуальным кадрам iPhone 12 Flip. Впоследствии оказалось, что видеоролик на YouTube-канале #iOS beta news презентовал неофициальный дизайн складного смартфона. За последние несколько лет инсайдерам удалось найти несколько патентов, зарегистрированных производителем, которые подтверждают, что Apple работает над новой линейкой. Речь идет о трех или четыре моделях, которые появятся на рынке в начале осени.

Эксперты считают, что форм-фактор будущих гаджетов будет напоминать не Motorola Razr, а Samsung Galaxy Fold. Известно, что поставки Galaxy Z Flip поднялись с 147 до 230 тысяч экземпляров за первый квартал 2020 года. Подобные объемы продаж впечатляют, учитывая ценник в 1380 долларов США. Успех гибких устройств не прошел мимо внимания Apple, которая должна представить первый складной iPhone как можно скорее, чтобы стать достойным конкурентом для южнокорейских фирм.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на…
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях…
В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных…
В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько…
Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за…
Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и…
Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном…
В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную…
Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с…
Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в…
Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет…
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет…
В Красноярске за 20 млн рублей продают…
Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней…
В России прошли испытания новой гиперзвуковой…
Анатолий Цой назвал своим любимым номером проекта «Маска» выступление с песней Пугачевой «Позови меня с…
Ученые доказали способность коронавируса передаваться через…
Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные…
Настя Ивлеева решила изменить внешний вид с помощью огненно-рыжего…
Ученые из Сингапура обнаружили щадящий способ добычи…
Mazda пытается взять кредит у крупнейших банков…
Более дешёвый процессор Intel смог превзойти топовую модель…
Ученые нашли способ продлить жизнь древесины и металлических…
Медики: Карантин помог предотвратить сезонные осложнения у людей с…
Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018…
Сын Рудковской Александр Плющенко в День матери подарил ей букет…
Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова с…
Иосиф Пригожин высказался о праздновании Дня Победы в…
Просмотреть все новости