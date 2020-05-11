В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько недель





Тела помогла обнаружить соседка, которая долгое время не могла достучаться к 90-летней гражданке и ее сыну. Известно, что 53-летний мужчина не мог самостоятельно передвигаться и был прикован к кровати. Его мать, которой на момент смерти было 90 лет, ухаживала за ним самостоятельно, но в последнее время сильно ослабла. Предполагается, что ее сын скончался первым, а затем наступила смерть престарелой гражданки.В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти семьи. Эксперты выразили мнение, что до обнаружения покойные пролежали в своей квартире несколько недель.