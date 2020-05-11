В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов





Сообщается, что прицел создан непосредственно для использования тяжелого станкового оружия с автоматическим режимом ведения огня. Ключевым ориентиром выступал пулемет «Корд» с калибром 12,7 мм, который имеет возможность установки на бронированной технике, вертолётах и катерах. Как правило, коллиматорные прицелы требуются исключительно для ведения атаки на короткой дистанции. За счет соединения с новой разработкой стрелок имеет возможность вести контроль и поражение целей на дистанции более 1 км. При этом охват территории в области видения достаточно велик, чтобы исключить случайное исчезновение цели.После проведения испытаний удалось выявить высокий уровень эффективности нового прицела. За счет его использования точность стрельбы повысилась в несколько раз. Прицел открывает возможность эффективно осуществлять поражение цели во время ведения огня с подвижной платформы. К таковым можно отнести не только бронированные авто, но и вертолёты с катерами. Прибор отличается высоким показателем устойчивости к отдаче, увеличивает скорость нацеливания, а также общую точность выстрелов.Благодаря коллиматорному прицелу создаётся светящаяся метка, что даёт возможность вести сопровождение цели в условиях низкого освещения, а также игнорировать солнечную засветку. Крупное выходное окно прицела гарантирует широкое поле зрения, поэтому прицел достаточно удобно применять в движении и атаковать подвижные мишени. Механизм корректировки даёт возможность вести точный огонь на расстоянии 0,4, 0,8 и 1,2 км.