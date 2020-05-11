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Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях заболевания

Профессор Анча Баранова, которая работает в Школе системной биологии GMU в США, объяснила ошибки в тестах на коронавирус на разных стадиях заболевания. На всех этапах проверки может быть ошибочный отрицательный результат.
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях заболевания

Примерно 40% пациентов получают вирус, переносчиками которого являются бессимптомные носители. При этом, человек даже не знает, что разносит инфекцию. Как отметила биолог, возникает защитная система организма, в чем огромную роль играют интерфероны. Вирус может быть побежден, не вырабатывая антитела, поэтому врачи сталкиваются с отрицательным анализом.

После этого этапа начинаются проявляться симптомы CОVID-19, среди которых кашель, повышенная температура и одышка. Вирус размножается намного активнее, поэтому организм активизирует допзащиту. Примерно в этот период начинается выработка антител, а заболевание может отступить или перейти в более острую форму. Антитела могут победить вирус, но воспаление будет продолжаться не только из-за пневмонии, но и за счет других факторов. В результате тест также покажет отрицательные данные.

Анча Баранова рассказала, что на третьей стадии заболевания у пациентов может начаться неконтролируемое воспаление, при котором повреждаются собственные ткани организма. Именно на этом этапе пациента подключают к аппарату ИВЛ. Главным фактором, который способствует выздоровлению человека на третьей стадии, является стойкость его иммунной системы.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:52

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