Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за мужчины

В честь дня рождения приятельницы звезда сериала «Универ» посвятила ей публикацию в Instagram, где рассказала об их потасовке, состоявшейся 12 лет назад. При знакомстве девушки не прониклись симпатией друг другу, а затем подрались. По словам Марии Кожевниковой, она и сейчас помнит, как белорусская артистка «повыдирала ей волосы», а она, в свою очередь, дала ей сильную пощечину. После между знаменитостями завязалась дружба, продолжающаяся до сих пор. Российская актриса добавила, что они с Алесой Качер «никогда не искали легких путей».Кожевникова поблагодарила подругу за то, что та стала для ее семьи родным человеком. Как отметила звезда, именинница отлично дерется и имеет «уникальные качества». Актриса рада тому, что Качер была на ее свадьбе свидетельницей, а затем стала крестной матерью для ее первого ребенка.