Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном велосипеде





Во время прогулки на велосипедах дочь Екатерины Климовой призналась, что чувствует себя более уверенно на велосипеде со страховкой в виде еще двух колес. Она наотрез отказалась избавляться от поддержки, потому что ей не хотелось падать. Об этом Белла Месхи сама рассказала звездной матери, когда вся семья выбралась на природу. Сыновья артистки от Игоря Петренко тоже катались на велосипедах, а также показывали трюки, не боясь набрать скорость.На прогулку Белла Месхи отправилась в красной утепленной жилетке и спортивном костюме с принтом того же цвета. Образ дочери Климовой дополнили розовые кроссовки.