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Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и маячками

Представители Минтранса заявили, что на самоуправляемые автомобили в России необходимо устанавливать средства идентификации. В частности, беспилотные транспортные средства хотят оснастить "черными" ящиками и маячками.

Стремительно развивающаяся индустрия беспилотных автомобилей вынуждает чиновников вводить новые требования, которые позволят обезопасить дорожное движение. Недавняя инициатива от Минтранса касается требований об установке специализированного технического устройства, которое позволит опознать источник и причину возможного ДТП. Глава Департамента цифровой трансформации Дмитрий Баканов сообщил, что развитие высокоавтоматизированного транспорта в России невозможно без контакта центрами компетенций цифровой трансформации.

Проблема возникает и с необходимостью создания и регулирования "новой" дорожной инфраструктуры. Самоуправляемые машины должны быть отмечены каким-либо знаком либо световым сигналом, который позволит опознать их. Маячок будет включаться лишь в тот момент, когда беспилотник использует автономный режим движения. Это позволит системам учиться на ошибках и предотвращать происшествия. На данный момент самоуправляемые машины проходят полевые тесты в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:34

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