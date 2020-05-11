Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и маячками





Стремительно развивающаяся индустрия беспилотных автомобилей вынуждает чиновников вводить новые требования, которые позволят обезопасить дорожное движение. Недавняя инициатива от Минтранса касается требований об установке специализированного технического устройства, которое позволит опознать источник и причину возможного ДТП. Глава Департамента цифровой трансформации Дмитрий Баканов сообщил, что развитие высокоавтоматизированного транспорта в России невозможно без контакта центрами компетенций цифровой трансформации.Проблема возникает и с необходимостью создания и регулирования "новой" дорожной инфраструктуры. Самоуправляемые машины должны быть отмечены каким-либо знаком либо световым сигналом, который позволит опознать их. Маячок будет включаться лишь в тот момент, когда беспилотник использует автономный режим движения. Это позволит системам учиться на ошибках и предотвращать происшествия. На данный момент самоуправляемые машины проходят полевые тесты в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.