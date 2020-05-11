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Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с мошенником

Начало телефонного звонка может быть любым, лишь бы абонент не говорил мошеннику ничего лишнего. Об этом рассказал эксперт Ашот Оганесян.

По словам технического директора DeviceLock, начинать беседу со слов «алло» и «да», чтобы избежать противозаконных действий со стороны аферистов, относится к «области городского фольклора». При этом Ашот Оганесян заявил, что не стоит сообщать человеку на другом конце провода лишнюю информацию. Как считает специалист, начинать телефонный разговор можно с любых слов, поскольку одного «да» мошенникам будет мало для подбора биометрического кода к банковскому коду жертвы. Также они не смогут взять кредит на имя абонента без дополнительных данных. Эксперт отметил, что голосовая авторизация платежей требует для записи образцов голоса специализированного оборудования, что пока нигде не работает.

Для безопасности беседы по телефону нужно вообще не отвечать незнакомому абоненту. Частным клиентам следует обращаться в банк, если им позвонили и зачитали распространенный скрипт по поводу платежей, которые они не совершали. Оганесян также рассказал, что в последнее время ряд банков лишь затрудняет борьбу с мошенниками из-за введения голосового подтверждения сомнительной оплаты. Это нововведение распространяется на юридические лица.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:21

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