Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в России





Xiaomi обещает представить покупателям скидки в объёме до 6 тысяч рублей. Помимо этого, предлагаются особые подарки для части моделей. Максимальное снижение стоимости зарезервировано для Mi 9T. Этот смартфон получил 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ. Приобрести устройство можно за 22,99 тысячи рублей, хотя ранее его ценник составлял 28,99 тысяч рублей.Смартфон Redmi Note 8 Pro, оснащенный ОЗУ на 6 Гб и внутренним накопителем на 128 Гб, предлагается по цене 16,99 тысяч рублей, тогда как ранее за него нужно было отдать 19,99 тысяч рублей. Модель Redmi Note 8T, оснащенная 4 ГБ ОЗУ и ПЗУ на 128 ГБ, предлагается за 13,99 тысяч рублей, подешевев на 4 тысячи рублей. Для Redmi 8 скидка составила 2,2 тысячи рублей, а конечная стоимость — 7,79 тысяч рублей.Модель Mi Note 10 и её Pro-версия при покупке сопровождается подарком в виде смарт-весов Mi Body Composition Scale 2. Цена последних составляет 2,49 тысячи рублей. Для желающих приобрести Redmi Note 9S в подарок идёт светильник Mi Motion-Activated версии Night Light 2. Вместо изначальных 1,09 тысячи рублей за него придётся отдать символический 1 рубль.