Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет человека





Во время сна вырабатывается мелатонин, необходимый для полноценного здоровья. Поэтому минимальное количество часов для сна должно составлять не менее шести в сутки, но некоторым организмам требуется семь или восемь часов.Кроме этого, во время пандемии необходима физическая нагрузка, которая снимает чувство стресса и напряженности. Также внимание следует уделить правильному питанию и исключить любые эксперименты над своим здоровьем. Вера Шарошкина настоятельно рекомендует на самоизоляции отказаться от диеты и голодания. Рацион во время карантина должен быть сбалансированным, включать полезные жиры и белковые продукты. От простых углеводов, таких как сладости и выпечка, следует отказаться, отдав предпочтение фруктам, в которых есть и клетчатка, и витамины.