В Красноярске за 20 млн рублей продают дом-рулон
Дом-рулон в Красноярске продается за 20 млн рублей вместе с участком. Из размещенного на Avito объявления следует, что это жилище подойдет для тех, кто ценит тишину и комфорт.
Дом в Красноярске, размещенный в районе Академгородка, известен благодаря своему дизайну, поскольку является внушительным, но не похож на массивные коттеджи в стиле “нулевых” или примелькавшиеся “сибирские шале”. Он выполнен в стиле био-тек, но в нем есть и фрагменты фахверка, а именно такое решение просматривается в панорамном остеклении фасада.
Автор объявления отметил, что дом построен по проекту из Лос-Анджелеса. Его общая площадь составляет 182 кв. м, а размещен от на участке в 6 соток. Общая стоимость недвижимости и земельного участка оценивается в 20 млн рублей. Известно, что стильный дом выполнен из бруса.
Дом в Красноярске, размещенный в районе Академгородка, известен благодаря своему дизайну, поскольку является внушительным, но не похож на массивные коттеджи в стиле “нулевых” или примелькавшиеся “сибирские шале”. Он выполнен в стиле био-тек, но в нем есть и фрагменты фахверка, а именно такое решение просматривается в панорамном остеклении фасада.
Автор объявления отметил, что дом построен по проекту из Лос-Анджелеса. Его общая площадь составляет 182 кв. м, а размещен от на участке в 6 соток. Общая стоимость недвижимости и земельного участка оценивается в 20 млн рублей. Известно, что стильный дом выполнен из бруса.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:54