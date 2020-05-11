В Красноярске за 20 млн рублей продают дом-рулон





Дом в Красноярске, размещенный в районе Академгородка, известен благодаря своему дизайну, поскольку является внушительным, но не похож на массивные коттеджи в стиле “нулевых” или примелькавшиеся “сибирские шале”. Он выполнен в стиле био-тек, но в нем есть и фрагменты фахверка, а именно такое решение просматривается в панорамном остеклении фасада.Автор объявления отметил, что дом построен по проекту из Лос-Анджелеса. Его общая площадь составляет 182 кв. м, а размещен от на участке в 6 соток. Общая стоимость недвижимости и земельного участка оценивается в 20 млн рублей. Известно, что стильный дом выполнен из бруса.