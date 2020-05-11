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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Бизнесмен поспешил поделиться радостной новостью со своими поклонниками. На размещенных в блоге кадрах также запечатлена возлюбленная 52-летнего Джанлуки Вакки. Пополнение в семье растрогало харизматичного «танцующего миллионера», поскольку внимательные подписчики заметили, что во время записи ролика на его глазах появилась слеза. В кадре будущие родители выглядят счастливыми. Шэрон Фонсека стала особенной девушкой для знаменитости. После романов с различными моделями предприниматель понял, что видит в 27-летней партнерше свою половинку. С ней он решил продолжить свой род и стать отцом.

Вакки обрел мировую популярность после многочисленных танцевальных флешмобов, демонстрирующих его богатую и беззаботную жизнь. Привычным фоном его видео являются яхта, бассейн, море, стройные девушки и вечеринки.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:01

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