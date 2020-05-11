Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней матерью

Екатерина Варнава воспользовалась приложением Boomerang, чтобы показать танцы с матерью. На опубликованных кадрах актриса вместе с Галиной Варнавой повторяет активные движения на камеру. Звезда выбрала для съемок спортивный стиль, дополнив образ белоснежными кроссовками. В этой публикации артистка призналась, что очень ждет встречи со своей родительницей.Поклонники в комментариях назвали танцы матери и звездной дочери зажигательными, а также осыпали Варнаву эмодзи в виде сердец. Многие отметили активность Галины Варнавы, несмотря на преклонный возраст. Как известно, матери артистки уже исполнилось 75 лет.