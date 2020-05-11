АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

В России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России провели испытания новой ракеты гиперзвукового класса. Снаряд был запущен с борта бомбардировщика Ту-22М3, что совпадало по времени с завершением многолетней работы над модернизированным самолётом.

«Не так давно были проведены испытания нового гиперзвукового снаряда на Ту-22М3. Гиперзвуковая ракета будет включена в список номенклатуры оружия для Ту-22М3М наряду с иными новыми средствами атаки с воздуха», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК России.


В пресс-центре Ростеха рассказали, что «Росэлектроника» создала первый российский коллиматорный прицел, ориентированный на использование тяжелого станкового оружия. За счет этого устройства стрелок сможет атаковать цели из пулемёта на дистанции больше 1 км. В паре с гиперзвуковой ракетой это покрывает возможности атаки на высокой и относительно короткой дистанции.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на…
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях…
В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных…
В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько…
Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за…
Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и…
Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном…
В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную…
Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с…
Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в…
Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет…
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет…
В Красноярске за 20 млн рублей продают…
Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней…
В России прошли испытания новой гиперзвуковой…
Анатолий Цой назвал своим любимым номером проекта «Маска» выступление с песней Пугачевой «Позови меня с…
Ученые доказали способность коронавируса передаваться через…
Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные…
Настя Ивлеева решила изменить внешний вид с помощью огненно-рыжего…
Ученые из Сингапура обнаружили щадящий способ добычи…
Mazda пытается взять кредит у крупнейших банков…
Более дешёвый процессор Intel смог превзойти топовую модель…
Ученые нашли способ продлить жизнь древесины и металлических…
Медики: Карантин помог предотвратить сезонные осложнения у людей с…
Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018…
Сын Рудковской Александр Плющенко в День матери подарил ей букет…
Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова с…
Иосиф Пригожин высказался о праздновании Дня Победы в…
Просмотреть все новости