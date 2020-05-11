В России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

«Не так давно были проведены испытания нового гиперзвукового снаряда на Ту-22М3. Гиперзвуковая ракета будет включена в список номенклатуры оружия для Ту-22М3М наряду с иными новыми средствами атаки с воздуха», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК России.





В пресс-центре Ростеха рассказали, что «Росэлектроника» создала первый российский коллиматорный прицел, ориентированный на использование тяжелого станкового оружия. За счет этого устройства стрелок сможет атаковать цели из пулемёта на дистанции больше 1 км. В паре с гиперзвуковой ракетой это покрывает возможности атаки на высокой и относительно короткой дистанции.