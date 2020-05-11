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Анатолий Цой назвал своим любимым номером проекта «Маска» выступление с песней Пугачевой «Позови меня с собой»

Анатолий Цой обрел большую популярность после победы в проекте «Маска». В разговоре с журналистами певец назвал свой любимый номер.
Анатолий Цой назвал своим любимым номером проекта «Маска» выступление с песней Пугачевой «Позови меня с собой»

Экс-участник группы MBAND очень сомневался в своем успехе, поскольку имел достойных конкурентов. Однако во время каждого выхода на сцену он выкладывался на 100%, что помогло ему оказаться лучше самой Ларисы Долиной. По словам Анатолия Цоя, больше всего ему запомнилось выступление, где он исполнял хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». Как отметил артист, на сцене он испытал ни с чем не сравнимые эмоции. Более того, с этим номером у него связана личная история. Композиция полюбилась не только звезде шоу «Маска», но и членам жюри, а также зрителям.

Исполнитель добавил, что смог прочувствовать и песню Земфиры. Тем не менее, он столкнулся со сложными моментами на проекте. Цой поет уже 25 лет, но трек Feeling Good стал для него самым сложным за все время выступлений. Благодаря этой композиции знаменитость по-новому открыл себя.

Последний номер участника «Маски» на песню «Нелюбимая» тоже понравился публике и судьям программы. По словам певца, он исполнил ее в честь музыканта Батырхана Шукенова и как дань родному Казахстану.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:30

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