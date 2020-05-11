Ученые доказали способность коронавируса передаваться через слезы





Команда ученых во главе с Линги Чжоу из отделения офтальмологии провела эксперимент над умершими пациентами. Подчеркивается, что покойные не были носителями COVID-19. Выяснилось, что в глазах человека имеется белок АПФ2, который помогает проникновению некоторых коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2. Аналогичные рецепторы находятся в легких и дыхательных путях. Во всех образцах глаз АПФ2 был найден в слизистой оболочке, конъюнктиве, роговице, наружном слое и лимбе. Помимо данного белка обнаружился фермент TMPRSS2, который способствует проникновению вируса в клетку. Ученые доказали, что при попадании капель жидкости от инфицированного человека во время чихания или кашля внеклеточные агенты смогут проникнуть в клетки. Эксперты предположили, что именно поэтому некоторые пациенты с диагностированным COVID-19 страдали также от конъюнктивита. Профессор Чжоу отмечает, что вирус может наблюдаться в слезах, что повышает риск заражения.Данное исследование подтвердило важность введенных мер безопасности, а именно ношение маски. Предосторожность при контакте с глазами поможет предотвратить распространение коронавируса.