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Ученые доказали способность коронавируса передаваться через слезы

Американские ученые доказали, что коронавирус может передаваться через глаза, в том числе с помощью слез. К такому выводу в результате исследования пришли сотрудники Университета Джонса Хопкинса.

Команда ученых во главе с Линги Чжоу из отделения офтальмологии провела эксперимент над умершими пациентами. Подчеркивается, что покойные не были носителями COVID-19. Выяснилось, что в глазах человека имеется белок АПФ2, который помогает проникновению некоторых коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2. Аналогичные рецепторы находятся в легких и дыхательных путях. Во всех образцах глаз АПФ2 был найден в слизистой оболочке, конъюнктиве, роговице, наружном слое и лимбе. Помимо данного белка обнаружился фермент TMPRSS2, который способствует проникновению вируса в клетку. Ученые доказали, что при попадании капель жидкости от инфицированного человека во время чихания или кашля внеклеточные агенты смогут проникнуть в клетки. Эксперты предположили, что именно поэтому некоторые пациенты с диагностированным COVID-19 страдали также от конъюнктивита. Профессор Чжоу отмечает, что вирус может наблюдаться в слезах, что повышает риск заражения.

Данное исследование подтвердило важность введенных мер безопасности, а именно ношение маски. Предосторожность при контакте с глазами поможет предотвратить распространение коронавируса.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:22

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