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Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018 года

Twitter-аккаунт игры Mafia вернулся к работе впервые с 2018 года. Официальный канал в сервисе микроблогов обновился, что стало приятной неожиданностью для поклонников франшизы, а также причиной различных слухов.
Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018 года

Новый пост содержит всего одно слово - «Family», что в переводе означает «семья», и хорошо вписывается в антураж игры. До этого аккаунт оставался без активности с 2018 года. Помимо прочего была обновлена обложка, в которой собраны герои 3 частей с подписью «15-летний юбилей».

По одной из версий, компания 2K Games готовится к выпуску версии ремастера для игры Mafia 2. Последняя не так давно стала обладателем нового возрастного рейтинга для платформ PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также ПК. Помимо этого заметна работа по оформлению разрешительных параметров на распространение третьей части популярной франшизы. Вероятно разработчики смогут провести перевыпуск первой игры для актуальных игровых платформ. При этом официального подтверждения пока получить не удалось, поэтому информация остаётся на уровне слухов.

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Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 22:30

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