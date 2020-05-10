Медики: Карантин помог предотвратить сезонные осложнения у людей с аллергией





Как отметил эксперт, уже сейчас аллергики могли пострадать от цветения березы, но введенный режим самоизоляции в данном случае положительно повлиял на здоровье. Абизов не отрицает, что необходимость оставаться дома из-за пандемии коронавируса привела к стрессовой ситуации, но эксперт призвал искать плюсы в этом. Ученый привел пример, когда на протяжении Первой и Второй мировых войн существенно снижалось количество простудных заболеваний, а жалобы на хронические недуги исчезали. В таких случаях имеет место оптимальная активность организма человека в период потрясений.Отсутствие весенних осложнений у аллергиков в этом году иммунолог Алла Рыжих связывает с погодными условиями, поскольку апрель и май оказались холодными и влажными. По словам эксперта, многие могут не замечать слабо выраженных симптомов аллергии, например, на пыльцу березы.