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Медики: Карантин помог предотвратить сезонные осложнения у людей с аллергией

Российские медики пришли к выводу, что карантин помог предотвратить сезонные осложнения гражданам с аллергией. О положительном влиянии режима самоизоляции рассказал доцент фармацевтического факультета Сеченовского Университета Евгений Абизов.

Как отметил эксперт, уже сейчас аллергики могли пострадать от цветения березы, но введенный режим самоизоляции в данном случае положительно повлиял на здоровье. Абизов не отрицает, что необходимость оставаться дома из-за пандемии коронавируса привела к стрессовой ситуации, но эксперт призвал искать плюсы в этом. Ученый привел пример, когда на протяжении Первой и Второй мировых войн существенно снижалось количество простудных заболеваний, а жалобы на хронические недуги исчезали. В таких случаях имеет место оптимальная активность организма человека в период потрясений.

Отсутствие весенних осложнений у аллергиков в этом году иммунолог Алла Рыжих связывает с погодными условиями, поскольку апрель и май оказались холодными и влажными. По словам эксперта, многие могут не замечать слабо выраженных симптомов аллергии, например, на пыльцу березы.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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