Сын Рудковской Александр Плющенко в День матери подарил ей букет тюльпанов

Наследник знаменитой пары решил поздравить свою родительницу с ее праздником. В Instagram Александра Плющенко появился трогательный ролик, на кадрах которого он вручает телеведущей букет тюльпанов, растущих в саду звезд. Яна Рудковская прокомментировала сюжет и отметила, что ее сын растет добрым ребенком. На запечатленном видео поклонники увидели, что мальчик хочет поздравить не только близкого человека, но и всех женщин, девочек и бабушек.Поклонников юного фигуриста впечатлила праздничная публикация. Многие юзеры пожелали наследнику Рудковской «здоровья, мира и всех земных благ». Тем не менее нашлись и те, кто остался недоволен лицом Плющенко-младшего. Как считают некоторые фолловеры, ребенок никогда не улыбается и не играет, как другие дети.