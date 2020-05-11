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Более дешёвый процессор Intel смог превзойти топовую модель компании

Более дешёвый процессор от Intel сумел превзойти по своим техническим показателям топовую модель чипа компании. Речь идёт о продуктах Core i7-10875H и Core i9-10980HK.
Более дешёвый процессор Intel смог превзойти топовую модель компании

Последний имеет возможность дополнительного разгона, однако процесс сопровождается определёнными сложностями. В итоге ситуация оказалась достаточно непривычной. Процессор Core i7-8750H смог превзойти по своей стандартной производительности i9-8950HK. Аналогичная ситуация наблюдается у пары 8-ядерных i7-10875H и i9-10980HK. После тестирования нескольких ноутбуков, оснащенных соответствующими чипами был сделан удививший специалистов вывод о превосходстве более дешевого процессора.

Проверка велась на моделях мобильных ПК Gigabyte Aero 15 и 17, MSI GS66. Как выяснилось, без попытки разгона продукты семейства Core i7 не уступают флагманам в скорости. При этом тестирование CineBench R15 показало их более высокую мощность. Расхождение в оценке не слишком велико, однако заметно. Доступный процессор получил в оценке бенчмарка 1560 баллов, а флагман - 1525.

Core i9-10980HK может активировать процесс разгона и превзойти более дешевый чип, однако эксперты обращают особое внимание на необходимость использования мощной системы охлаждения для реализации соответствующего метода. Например, за время игры чип i9 в корпусе MSI GS66 может нагреваться до 90-95°C. В подобных условиях разгон процессора находится под вопросом. Специалисты не исключают, что его вообще не удастся провести без существенной доработки механизма охлаждения ноутбука.

Испытатели процессоров ожидают появления новых мобильных ПК с экранами диагональю 17 дюймов, которым удастся выполнить все условия для достижения более высокого показателя извлечения потенциала i9. При этом процент прироста скорости не сможет стать намного выше из-за ограничений конструкции ноутбуков.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:00

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