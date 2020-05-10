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«Она меня просто уничтожила»: Звезда «Дом-2» Никита Барышев назвал Стецевят предательницей

Никита Барышев назвал Настю Стецевят предательницей. По словам участника «Дома-2», возлюбленная его «просто уничтожила» своим поведением, что в итоге довело молодого человека до слез.
«Она меня просто уничтожила»: Звезда «Дом-2» Никита Барышев назвал Стецевят предательницей

Еще совсем недавно Никита Барышев утверждал, что любыми способами добьется расположения возлюбленной, но события последних дней заставили его изменить свое мнение. Так постоянные попытки Насти Стецевят задеть молодого человека за живое довели его до срыва. Участник телестройки, который раньше крайне редко употреблял нецензурную лексику, в итоге при встречи с девушкой перешел именно на этот стиль общения.

Также Барышева вывело из равновесия «показательное вступление» Стецевят перед его матерью. Когда женщина пришла на «Дом-2», участница проекта не только не следила за своими высказываниями, но и намеренно старалась произвести на нее плохое впечатление.

Последней каплей стало тесное общение девушки с Яной Захаровой, ранее ставившей ей свечи за упокой. Именно эту участницу проекта Стецевят сейчас называет самым близким человеком на шоу, что сильно ранит Барышева и даже довело его до слез.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:19

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