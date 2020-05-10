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Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова с 22-летием

Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте с днем рождения. Дени Байсарову 10 мая исполнилось 22 года.
Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова с 22-летием

Кристина Орбакайте в своем микроблоге рассказывала, что введенный карантин нарушил все планы ее семьи. В частности, она не смогла лично поздравить Аллу Пугачеву с 71-летием, а теперь без праздника с родственниками остался ее сын Дени Байсаров. Однако ему досталось много внимания в социальных сетях, в частности, Игорь Николаев в своем поздравлении назвал его “маминой радостью”, а также считает не только умным, но и симпатичным.

В одном из своих интервью Игорь Николаев рассказывал, что с семьей Аллы Пугачевой его связывают родственные связи. В частности, они с Максимом Галкиным кумовья.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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