Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова с 22-летием





Кристина Орбакайте в своем микроблоге рассказывала, что введенный карантин нарушил все планы ее семьи. В частности, она не смогла лично поздравить Аллу Пугачеву с 71-летием, а теперь без праздника с родственниками остался ее сын Дени Байсаров. Однако ему досталось много внимания в социальных сетях, в частности, Игорь Николаев в своем поздравлении назвал его “маминой радостью”, а также считает не только умным, но и симпатичным.В одном из своих интервью Игорь Николаев рассказывал, что с семьей Аллы Пугачевой его связывают родственные связи. В частности, они с Максимом Галкиным кумовья.