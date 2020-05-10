iPhone 12 Pro получит трёхкратный оптический зум





Предположительно производитель подготовит 4 версии устройств. Первая будет представлять собой смартфон с дисплеем диагональю 5,4 дюйма. Помимо этого ожидаются версии размером на 6,1 и 6,7 дюйма. Для Pro-модификации прогнозируется средний размер экрана, а для Pro Max – самый большой.В соответствии с данными инсайдеров, старшие версии модели оснастят дисплеями с частотой обновления картинки в 120 Гц. Версии Pro и Pro Max получат возможность программного переключения между режимами отображения на частоте 60 и 120 Гц. Для обеспечения автономной работы девайсов Apple подготовит аккумуляторную батарею ёмкостью в 4,4 тысячи мАч. Такой подход приведёт к существенному увеличению массы. Актуальная версия флагмана весит 226 грамм, но теперь стоит ожидать ещё большего значения.Среди ключевых новинок отмечается оптический зум для базовой камеры. По предварительным данным, iPhone 12 Pro будет использовать 3-кратное приближение. Дополнительный эффект может быть достигнут с помощью программных средств. Начиная с выпуска iPhone 7 в модификации Plus инженеры Apple не изменяли оптическое приближение своего смартфона. Теперь это будет сделано для нового поколения девайса.