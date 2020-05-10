Заболевшая двусторонней пневмонией Татьяна Васильева заявила об улучшении самочувствия

Татьяна Васильева уже сдала один тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Вскоре ей может понадобиться еще один анализ. Свое состояние артистка оценивает как нормальное, отметив, что не понимает, почему у нее начали проявляться схожие с COVID-19 симптомы. После обнаружения двусторонней пневмонии она была уверена, что заболела новым вирусом, поэтому изолировалась дома.По словам актрисы, она полностью лишилась работы на время пандемии, а некоторые спектакли отменили до конца года. Звезда не признает онлайн-трансляций театральных выступлений, поэтому надеется на скорое воссоединение со зрителями.