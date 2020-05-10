Россияне активно покупают модели LADA с автоматической трансмиссией
Россияне стали чаще покупать модели LADA, оснащенные автоматической трансмиссией. По итогам первого квартала этого года на российском авторынке продано более 8,1 тысячи легковых моделей соответствующей конструкции.
Таким образом, LADA смогла на 42% повысить свой показатель продаж машин с АКПП. Подобный значительный прирост был достигнут благодаря комплектации транспортных средств вариаторной трансмиссией Jatco. Этот конструкционный узел предусмотрен для Vesta, а также XRay в корпусе кроссовера со второй половины текущего года.
Фирменная роботизированная КПП типа АМТ устанавливается на модели Granta и некоторые XRay. Часть сборок первого авто также комплектуется классической 4-ступенчатой Jatco. На эти модели приходится свыше 10% всех продаж бренда за январь-март этого года. При этом в первом квартале прошлого года «АвтоВАЗ» продал новинки с «автоматом» на уровне порядка 7% от общего объёма реализации. Общая доля реализованных в РФ авто с АКПП за рассматриваемый период повысилась до 63%.
Таким образом, LADA смогла на 42% повысить свой показатель продаж машин с АКПП. Подобный значительный прирост был достигнут благодаря комплектации транспортных средств вариаторной трансмиссией Jatco. Этот конструкционный узел предусмотрен для Vesta, а также XRay в корпусе кроссовера со второй половины текущего года.
Фирменная роботизированная КПП типа АМТ устанавливается на модели Granta и некоторые XRay. Часть сборок первого авто также комплектуется классической 4-ступенчатой Jatco. На эти модели приходится свыше 10% всех продаж бренда за январь-март этого года. При этом в первом квартале прошлого года «АвтоВАЗ» продал новинки с «автоматом» на уровне порядка 7% от общего объёма реализации. Общая доля реализованных в РФ авто с АКПП за рассматриваемый период повысилась до 63%.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:48