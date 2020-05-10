Россияне активно покупают модели LADA с автоматической трансмиссией





Таким образом, LADA смогла на 42% повысить свой показатель продаж машин с АКПП. Подобный значительный прирост был достигнут благодаря комплектации транспортных средств вариаторной трансмиссией Jatco. Этот конструкционный узел предусмотрен для Vesta, а также XRay в корпусе кроссовера со второй половины текущего года.Фирменная роботизированная КПП типа АМТ устанавливается на модели Granta и некоторые XRay. Часть сборок первого авто также комплектуется классической 4-ступенчатой Jatco. На эти модели приходится свыше 10% всех продаж бренда за январь-март этого года. При этом в первом квартале прошлого года «АвтоВАЗ» продал новинки с «автоматом» на уровне порядка 7% от общего объёма реализации. Общая доля реализованных в РФ авто с АКПП за рассматриваемый период повысилась до 63%.