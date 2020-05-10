Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас сыграла свадьбу за один евро

Крессида Бонас имела отношения с принцем Гарри около десяти лет назад, но спустя два года пара рассталась. Однако модель появилась на свадьбе бывшего возлюбленного, который взял в жены Меган Маркл, но уже в качестве близкого друга. В настоящее время актриса помолвлена с Гарри Уэнтвортом-Стэнли, он работает агентом по недвижимости. Поклонники ожидали церемонию бракосочетания в ближайшее время, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили.Фанаты Крессиды Бонас в социальных сетях сильно удивились, когда увидели своего кумира в фате на очередном снимке. Многие остались разочарованы, узнав, что звезда выбрала на свадьбу черный полушубок, а также отказалась от макияжа и прически. Невесту в ней выдавал лишь упомянутый атрибут, а жених позировал во фраке и в цилиндре.Оказалось, что этот снимок был сделан всего за один доллар в специальном автомате. Смешным кадром Бонас предпочла поздравить своего избранника с днем рождения.