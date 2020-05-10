«Надо приспосабливаться сосуществовать рядом с коронавирусом»: Васильев начал выходить на прогулки

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» вышел из больницы, куда попал с диагнозом воспаление легких вслед за своей коллегой по шоу Надеждой Бабкиной. Первое время после выписки Александр Васильев продолжал лечение в домашних условиях. После прохождения необходимого курса реабилитации историк моды начал постепенно возвращаться к работе и выходить на улицу. При этом необходимость прогулок звезду несколько пугала, так как он не уверен в наличии у себя иммунитета, способного защитить от повторного заражения коронавирусом.Именно поэтому Васильев с особой тщательностью соблюдает все меры предосторожности, когда возникает необходимость покидать свое жилище. Модный критик признался, что всегда на улице носит перчатки и маску, а также старается сохранять дистанцию с другими любителями прогуляться на свежем воздухе.Телеведущий признает, что человечеству предстоит приспосабливаться к «сосуществования рядом с коронавирусом». Это предполагает поиск новых способов контакта, не несущих потенциальную угрозу здоровью, а также других методов, чтобы обезопасить себя не ограничивая при этом свободу.