Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели





Специалисты автомобильной отрасли отмечают, что вклад советской армии в прекращение Второй мировой войны не может подвергаться сомнению. При этом отрицать помощь со стороны государств-союзников также не стоит. Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР. Это создало основу, на которой инженеры выпустили знаменитые авто войны.Становление отрасли можно явно заметить по сооружению Русско-Балтийского вагонного завода. Впоследствии именно на нём наладили первую серийную сборку российских авто. При этом «Автомобильное Московское общество» производило доработанные версии моделей Fiat 15 итальянской марки. На территории РСФСР соответствующий грузовик получил наименование АМО-Ф-15. Крупное развитие автопрома СССР зафиксировано после приглашения инженеров американской фирмы Ford. С их помощью было налажено создание легендарной модели ГАЗ АА/ММ. Она носила прозвище «полуторка» и была продуктом адаптации иностранного Ford AA. Для улучшения эксплуатационных свойств советские инженеры внесли большое количество изменений, повысивших грузоподъёмность транспортного средства и значительно упростивших процесс сборки. Модель в итоге заняла пьедестал самого массового грузовика за период первых лет ВОВ.Многие фронтовики называли прозвищем «Захар Иванович» грузовик подъёмностью в 3 тонны. Модель ЗИС-5 представляла собой адаптированный вариант продукта североамериканской компании - Autocar Dispatch SA. Он же послужил прототипом при разработке высокомобильного оружия БМ-13, известного широкой аудитории по своему прозвищу «Катюша». Выпускаемый до 1958 года грузовик пробовали оснастить электродвигателем. За счет размещения в конструкции аккумуляторов эта модель могла преодолевать дистанцию до 60 км.