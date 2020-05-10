Ирина Грибулина стала бесплодной из-за рукоприкладства мужа во время ее беременности





Певица выходила замуж 4 раза, однако настоящий ужас ей пришлось пережить в браке с Владимиром Маргойтом. По признанию Ирины Грибулиной, жизнь с этим мужчиной была похожа на ад. Знаменитость рассказала, что он постоянно занимался рукоприкладством и был против детей. Несмотря на это, поэтесса любила избранника и прожила в союзе с ним более 10 лет. Однажды произошедшее событие полностью изменило жизнь исполнительницы. Она находилась в положении, но это не мешало мужу продолжать ее избивать. Часто удары приходились в живот, из-за чего у композитора прервалась беременность.Позже врачи заявили, что Грибулина теперь бесплодна и стать матерью она никогда не сможет. Тем не менее спустя некоторое время звезда забеременела и родила дочь.