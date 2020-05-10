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Ирина Грибулина стала бесплодной из-за рукоприкладства мужа во время ее беременности

Ирина Грибулина рассказала в студии передачи «Когда все дома» о том, что ее третий брак оказался самым тяжелым. Во время беременности композитора ее муж занимался рукоприкладством, что в итоге привело к бесплодию.
Ирина Грибулина стала бесплодной из-за рукоприкладства мужа во время ее беременности

Певица выходила замуж 4 раза, однако настоящий ужас ей пришлось пережить в браке с Владимиром Маргойтом. По признанию Ирины Грибулиной, жизнь с этим мужчиной была похожа на ад. Знаменитость рассказала, что он постоянно занимался рукоприкладством и был против детей. Несмотря на это, поэтесса любила избранника и прожила в союзе с ним более 10 лет. Однажды произошедшее событие полностью изменило жизнь исполнительницы. Она находилась в положении, но это не мешало мужу продолжать ее избивать. Часто удары приходились в живот, из-за чего у композитора прервалась беременность.

Позже врачи заявили, что Грибулина теперь бесплодна и стать матерью она никогда не сможет. Тем не менее спустя некоторое время звезда забеременела и родила дочь.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:17

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