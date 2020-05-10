Военный летчик Владимир Попов назвал воздушное шоу "Стрижей" и "Соколов" подарком россиянам на самоизоляции

Владимир Попов назвал авиашоу над подмосковной Кубинкой настоящим зрелищем и необычным мероприятием, которое подняло дух местных жителей. В частности, выступление с участием истребителей помогло россиянам почувствовать единение и гордость за свою страну. Эксперт не отрицает, что создать подобное шоу довольно сложно, а дополнительные трудности возникают во время групповых полетов. В таком случае близость самолетов создает опасность.Как отметил Попов, в минувший День Победы истребители летели со скоростью 500-600 км/ч на высоте 300 м. Подготовка для такого шоу требует особой точности и внимания пилота. Ему удалось наблюдать зрелище из здания, а наиболее захватывающим эксперт назвал момент, когда замыкающая колонна раскрасила небо в цвета триколора российского флага.