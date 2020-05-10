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Компания Volkswagen готовится к выпуску недорогих электромобилей

Компания Volkswagen готовится к выпуску на рынок электромобилей с невысокой стоимостью. Для этого немецкий производитель хочет создать новый бренд, который будет представлять соответствующие продукты потенциальным покупателям.
Компания Volkswagen готовится к выпуску недорогих электромобилей

По предварительной информации, цена бюджетных электрокаров в пределах $22 тысяч. Собственные намерения компания подтвердила на официальном уровне, однако детальную информацию касательно нового суб-бренда не раскрывает. Известно, что электрокары доступного сегмента будут создаваться на основе тележки MEB. Она специально модифицирована для новых целей. При этом её несколько снизят в габаритах, поскольку это положительно отразится на экономической привлекательности конечного продукта.

Для реализации планов по расширению выпуска экологического транспорта бренд Volkswagen решился после высокого спроса на кроссовер e-up! в электросборке. На текущий момент уже собрано свыше 20 тысяч предварительных заказов для этого авто. В то же время разработчики продолжают работать над развитием концептуальной модели ID.1, о чем сообщил Ральф Брандштаттер, занимающий позицию операционного управляющего в составе дирекции Volkswagen. В линейке немецкой марки из 7 электрических авто ID будет наименьшим по размерам. Новый кроссовер выпустят в 2 модификациях. Одна из них предполагает установку аккумуляторной батареи на 24 кВтч, а другая – на 36 кВтч. Не исключается, что более бюджетная версия появится на рынке первой.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:06

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