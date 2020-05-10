Катя Лель пообщалась с "высшими формами сознания" через переводчика галактического языка

Как рассказала сама исполнительница хита «Муси-пуси», ее собеседница не только понимает и воспроизводит языки других цивилизаций, но и синхронно переводит их. Благодаря этому она может «подключиться к каналу» и дать возможность пообщаться с сущностью всем, кто уже поднялся на достаточно высокий уровень осознанности. С ними Ирина Чикунова при поддержке высших сил делится новыми программами саморазвития.В подтверждение своим словам, Катя Лель опубликовала отрывок сеанса общения с высшими формами сознания через переводчика галактического языка. В ходе беседы с ченнелером певица получила возможность познакомиться с Хамелией, являющейся представительницей активной цивилизации, которая нацелена на улучшение условий жизни человечества. Инопланетная сущность поведала о том, какими способами люди могут поднять свой уровень осознанности и начать работать над переходом к новому этапу развития.Подписчикам Instagram-аккаунта Кати Лель понравился сеанс общения с представителями внеземного разума и они попросили артистку выкладывать подобные видео на регулярной основе. Кроме того, у поклонников возникло множество вопросов к переводчице галактического языка по поводу специфики ее «работы» и связи с сущностями, на которые та пообещала ответить в новых беседах.