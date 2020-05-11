АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Настя Ивлеева решила изменить внешний вид с помощью огненно-рыжего парика

Звезда Instagram, актриса и телеведущая Настя Ивлеева примерила огненно-рыжий парик. Артистка решила поэкспериментировать с образами во время самоизоляции.

Поклонники знают, что Ивлеева склонна менять образы, а чаще всего она экспериментирует с цветом волос. Звезда примеряет разноцветные парики, а также может воспользоваться спреем-краской для волос. Недавно она продемонстрировала в своем микроблоге ярко-рыжую шевелюру. При этом звезда выбрала стрижку каре, чем удивила публику. В комментариях фолловеры назвали актрису “космической” и “огненной бестией”.
Настя Ивлеева решила изменить внешний вид с помощью огненно-рыжего парика

Ивлеева активно общается с поклонниками в социальных сетях, а недавно призналась, что не знает, о чем еще можно мечтать, поскольку у нее есть 16,6 млн подписчиков в Instagram.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Сингапура обнаружили щадящий способ добычи…
Mazda пытается взять кредит у крупнейших банков…
Более дешёвый процессор Intel смог превзойти топовую модель…
Ученые нашли способ продлить жизнь древесины и металлических…
Медики: Карантин помог предотвратить сезонные осложнения у людей с…
Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018…
Сын Рудковской Александр Плющенко в День матери подарил ей букет…
Игорь Николаев поздравил сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова с…
Иосиф Пригожин высказался о праздновании Дня Победы в…
Россияне активно покупают модели LADA с автоматической…
Заболевшая двусторонней пневмонией Татьяна Васильева заявила об улучшении…
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас сыграла свадьбу за один…
«Надо приспосабливаться сосуществовать рядом с коронавирусом»: Васильев начал выходить на…
Военный летчик Владимир Попов назвал воздушное шоу "Стрижей" и "Соколов" подарком россиянам на…
«Она меня просто уничтожила»: Звезда «Дом-2» Никита Барышев назвал Стецевят…
Ирина Грибулина стала бесплодной из-за рукоприкладства мужа во время ее…
Катя Лель пообщалась с "высшими формами сознания" через переводчика галактического…
iPhone 12 Pro получит трёхкратный оптический…
Компания Volkswagen готовится к выпуску недорогих…
«Все зашкаливает!»: Анастасия Волочкова надела пульсоксиметр на…
Анна Семенович показала "честное" фото с тройным подбородком и огромными…
Путин 11 мая обсудит на совещании продление режима нерабочих…
«Клиническая идиотия»: Виктория Боня призвала сжечь книги доктора Курпатова из-за оскорбительного…
Составлен рейтинг склонных к появлению ржавчины иномарок в…
Ольга Орлова не пускает чиновников в квартиру под предлогом самоизоляции после проблем с…
“Выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток”: Плющенко объяснил свои высказывания в адрес хореографа…
Регина Тодоренко впервые после скандала вышла на связь с…
Эксперт Андрей Ионин заподозрил SpaceX в желании выкупить обанкротившегося конкурента…
Просмотреть все новости