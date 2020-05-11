Настя Ивлеева решила изменить внешний вид с помощью огненно-рыжего парика





Поклонники знают, что Ивлеева склонна менять образы, а чаще всего она экспериментирует с цветом волос. Звезда примеряет разноцветные парики, а также может воспользоваться спреем-краской для волос. Недавно она продемонстрировала в своем микроблоге ярко-рыжую шевелюру. При этом звезда выбрала стрижку каре, чем удивила публику. В комментариях фолловеры назвали актрису “космической” и “огненной бестией”.Ивлеева активно общается с поклонниками в социальных сетях, а недавно призналась, что не знает, о чем еще можно мечтать, поскольку у нее есть 16,6 млн подписчиков в Instagram.